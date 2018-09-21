Арбитраж позволяет разрешить спор максимально эффективно для сторон - адвокат

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арбитраж позволяет разрешить спор интеллигентно и максимально эффективно для сторон. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА партнер известного адвокатского бюро Беларуси Тимур Сысуев.

"Международный коммерческий арбитраж является той сферой, где встречаются не только крупные, средние и мелкие компании, но также государства и инвесторы, чтобы в интеллигентном, спокойном русле разрешить споры, которые между ними возникают", - сказал Тимур Сысуев. Это возможность быстрого и эффективного разрешения спора: арбитражное решение может быть исполнено более чем в 150 странах мира.

В арбитраже разрешаются сложные споры, которые предполагают необходимость исполнения судебного решения за рубежом. Причем договориться об удобном для обеих сторон месте арбитража - тоже искусство. Приходится выбирать нейтральные арбитражные учреждения. По мнению адвоката, выбор того или иного арбитража зависит от многих обстоятельств, и в значительной степени от суммы контракта.

Такие общепризнанные площадки, как, например, Международный арбитражный суд при Международной торговой палате или Лондонский международный арбитражный суд, очень дорогие. Рассмотрение споров по относительно небольшим для бизнеса контрактам здесь экономически нерентабельно, для этого есть более удобные нейтральные юрисдикции. Крупные арбитражные учреждения выгодны скорее для глобальных международных компаний с крупными контрактами, где возможные претензии будут исчисляться миллионами долларов и где в первую очередь важна не экономия расходов, а качественный, транспарентный, прозрачный процесс, независимые и профессиональные арбитры, не подверженные ни политическим, ни каким-либо другим влияниям.

В Минске 20-21 сентября проходит форум по разрешению споров в странах Восточной Европы (Eastern European Dispute Resolution Forum), он посвящен вопросам экспертизы в арбитражных разбирательствах. Спикерами выступают высококвалифицированные эксперты из Австрии, Чехии, США, Англии, Франции, России, Финляндии, Литвы, Украины и др., имеющие международный опыт арбитража.

По словам Тимура Сысуева, подобное мероприятие проводится в Минске уже третий раз и собирает мировых лидеров в данной сфере. "Для нас, белорусских юристов, это событие сродни финалу Лиги чемпионов. Отрадно, что мы общаемся на равных с иностранными коллегами, которые достигли высокого уровня в области арбитража, - сказал адвокат. - В Беларуси есть профессионалы в этой области, и к нам проявляют уважение".

Вместе с тем далеко не каждый квалифицированный юрист может быть хорошим арбитражным юристом, и тем более в области инвестиционных споров. Это требует специальных навыков, в Беларуси меньше десятка специалистов, которые имеют международный арбитражный опыт.

EEDRF - ежегодная открытая площадка международного уровня для обсуждения вопросов разрешения коммерческих споров в арбитражных и государственных судах. Арбитражные разбирательства по спорам с инвесторами являются очень важной и востребованной темой. -0-