4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армию Казахстана оснастят белорусской военной техникой. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно я встречался в Казахстане с министром обороны и представителями ваших предприятий. Есть очень большая программа по оснащению нашей армии именно белорусской военной техникой", - рассказал Ермухамет Ертысбаев.

По его словам, Казахстан намерен и дальше продолжать сотрудничество с Беларусью в этой сфере.

Дипломат в целом отметил, что белорусская продукция на казахстанском рынке представлена очень хорошо. "Абсолютно все, начиная от одежды, - комбайны, тракторы, техника, лифты. Перечислять я могу очень долго", - добавил он.-0-