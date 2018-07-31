31 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Авиакомпания Air China совершила 1200 рейсов Минск-Пекин. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор представительства этой компании в Минске Ван Чжэнфэн.

Он напомнил, что данный маршрут, который связывает китайскую и белорусскую столицы, действует с мая 2015 года. За этот период перевезено 43 тыс. пассажиров. "А вчера был совершен юбилейный, 1200-й рейс по маршруту Минск-Пекин", - отметил Ван Чжэнфэн.

Генеральный директор представительства Air China подчеркнул, что маршрут пользуется популярностью, однако с учетом того, что скоро начинает действовать безвизовый режим между Беларусью и Китаем, авиакомпания рассчитывает на еще большее наращивание пассажиропотока в обоих направлениях.

Сегодня в Доме дружбы на фотовыставке, посвященной развитию туристического потенциала Пекина, состоялась презентация авиакомпании Air China. Это единственный в Китае авиаперевозчик, несущий флаг страны на своих самолетах. Авиакомпания принадлежит правительству Китая, ее штаб-квартира расположена в Пекине. Главными транзитными узлами являются международные аэропорты в Пекине, Чэнду и Шанхае.-0-