Авиарейс из Киева прибудет в Минск с задержкой почти в 4 часа

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиарейс из Киева прибудет в Минск почти с четырехчасовым опозданием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на онлайн-табло Национального аэропорта Минск.

Речь идет о рейсе PS889 авиакомпании Ukraine Internetional Airlines, который должен был прилететь в Минск в 11.20. Как ожидается, борт прибудет в 15.10.

Кроме того, с часовой задержкой ожидается прибытие в Минск авиарейса из Вены (OS687/B2687) авиакомпании Austrian Airlines. Он должен был прилететь в 12.45, но, по обновленным данным, прибудет в белорусскую столицу в 13.50.

О причинах задержки рейса не сообщается.

Еще один рейс (авиакомпании "Белавиа") - из Минска в Калининград в 11.10 был отменен.-0-