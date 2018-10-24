Авиарейс из Киева прибудет в Минск с задержкой почти в 4 часа

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиарейс из Киева прибудет в Минск почти с четырехчасовым опозданием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на онлайн-табло Национального аэропорта Минск.
Речь идет о рейсе PS889 авиакомпании Ukraine Internetional Airlines, который должен был прилететь в Минск в 11.20. Как ожидается, борт прибудет в 15.10.
Кроме того, с часовой задержкой ожидается прибытие в Минск авиарейса из Вены (OS687/B2687) авиакомпании Austrian Airlines. Он должен был прилететь в 12.45, но, по обновленным данным, прибудет в белорусскую столицу в 13.50.
О причинах задержки рейса не сообщается.
Еще один рейс (авиакомпании "Белавиа") - из Минска в Калининград в 11.10 был отменен.-0-
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