20 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиационные силы ОДКБ будут задействованы на учении "Боевое братство-2018" в новом формате. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам прошедших 19-20 февраля в Москве первых штабных переговоров по организации и проведению совместных мероприятий по подготовке органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2018 году.

"Основным мероприятием 2018 года определено совместное оперативно-стратегическое учение "Боевое братство", на котором планируется провести командно-штабные, тактико-специальные и совместные учения с органами управления, воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования, Коллективными миротворческими силами ОДКБ и национальными формированиями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона", - отметил пресс-секретарь.

"На совместном оперативно-стратегическом учении "Боевое братство-2018" планируется использование Коллективных авиационных сил ОДКБ в новом формате, который предполагает под единым командованием отработать задачи по перевозке воинских контингентов КСОР ОДКБ в районы проведения учения, с практической организацией взаимодействия, прикрытия и всестороннего обеспечения воздушных судов", - сказал на совещании начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Отмечены новые подходы к участию Объединенного штаба ОДКБ в совместном учении. "В частности, в составе штаба руководства планируется сформировать группу по координации и подготовке совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2018". При проведении командно-штабного учения "Взаимодействие-2018" и совместного учения "Нерушимое братство-2018" предложено апробировать вариант частичного комплектования командования Коллективных сил оперативного реагирования и Объединенного командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ офицерами Объединенного штаба ОДКБ", - сообщил Анатолий Сидоров.

Достигнута договоренность о проведении на совместном учении "Боевое братство" стратегической командно-штабной тренировки по теме "Подготовка предложений по формированию и развертыванию сил и средств системы коллективной безопасности в Центрально-Азиатском регионе".-0-