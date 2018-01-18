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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 20 января

Общество 18.01.2018 | 14:41
Фото из архива
Фото из архива

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 20 января. Такая информация размещена на сайте ОАО "Банковский процессинговый центр", сообщает БЕЛТА.

Банковский процессинговый центр с 3.00 до 4.00 будет проводить технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.

В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,7 млн карточек, к нему подключены свыше 76 тыс. организаций торговли и сервиса, 116,3 тыс. платежных терминалов, 3,1 тыс. банкоматов и более 2,7 тыс. инфокиосков.-0-

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банковские карты, Беларусь
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