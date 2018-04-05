5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. База данных не занятых в экономике трудоспособных граждан будет сформирована к 1 декабря. Об этом в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, сообщает БЕЛТА.

"Фактически 2018 год отводится на отработку межведомственного взаимодействия по формированию базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Она будет сформирована и передана в комиссии и местным органам власти к 1 декабря. Те граждане, которые попадут в эти списки, будут возмещать услуги с января 2019 года", - сказал Андрей Лобович.

По его словам, граждане могут рассчитывать на индивидуальный подход. "Комиссии по координации работы по содействию занятости населения будут рассматривать заявления граждан, которые попадут в списки для частичного или полного освобождения от оплаты услуг в связи с наличием трудной жизненной ситуации. Здесь, конечно же, не должно быть формализма, комиссия в каждом индивидуальном случае должна рассмотреть ситуацию конкретного гражданина и принять взвешенное решение", - отметил первый замминистра.-0-

Правительство определило, как будут работать комиссии по содействию занятости населения Примерным положением устанавливается порядок образования и деятельности постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения, созданной районными (городскими) исполнительными комитетами (местными администрациями).