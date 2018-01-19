"Белая Русь" и БРСМ продолжат преемственную работу с молодежью

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РОО "Белая Русь" и БРСМ продолжат преемственную общественно-политическую работу с молодежью. Об этом сегодня журналистам заявил член Совета Республики, первый секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Андрей Беляков, который принял участие в III съезде РОО "Белая Русь", передает корреспондент БЕЛТА.
В числе приоритетов "Белой Руси" на пятилетку - формирование преемственности в общественно-политической работе с молодежью. Планируется укреплять сотрудничество с БРПО и БРСМ. Союз молодежи также выступает за преемственность традиций, ориентиров, подходов. "Это очень важно. Благодаря такой системе государство движется вперед", - сказал Андрей Беляков.
Он отметил, что многие активисты БРСМ состоят в "Белой Руси". "Мы вместе созидаем, строим нашу страну", - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ. Он выразил уверенность, что опыт, который приобретается в таких общественных объединениях, пригодится молодым людям не только в профессии, но и в жизни в целом.-0-
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