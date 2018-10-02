Беларусь демонстрирует серьезные успехи в сфере народонаселения и устойчивого развития - представитель ЮНФПА

2 октября, Женева /Корр. БЕЛТА/. Сопредседательство министра труда и социальной защиты Беларуси Ирины Костевич на региональной конференции Европейской экономической комиссии ООН по теме народонаселения и устойчивого развития в Женеве свидетельствует о признании достижений республики в этой области. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявила директор Регионального офиса ЮНФПА для стран Восточной Европы и Центральной Азии Аланна Армитаж на полях конференции.

"Это очень значимо, что Беларусь ведет одно из заседаний, на котором оценивается прогресс стран региона по выполнению программы Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) в преддверие ее 25-летия. Беларусь была предложена в этом качестве потому, что она демонстрирует серьезные достижения, - отметила Аланна Армитаж. - В частности, в республике один из самых низких показателей материнской смертности в мире. Полностью исключена передача ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Все это - серьезные успехи в области сексуального и репродуктивного здоровья. С другой стороны, Беларусь привержена преодолению новых вызовов, общих для региона: старение населения, недостаточная рождаемость, миграция".

Аланна Армитаж также отметила высокий уровень модерирования блока конференции "Динамика численности населения и устойчивое развитие" Ириной Костевич. "Это был фантастический опыт. Который, кроме прочего, помог яснее донести опыт Беларуси в этой области странам всего региона", - заключила собеседница.

Конференция, организованная совместно ЕЭК ООН и ЮНФПА, проходит 1-2 октября в Женеве с участием экспертов из 40 стран и представителей 45 общественных организаций, сообществ. Она направлена в том числе на укрепление связей между МКНР и Повесткой дня для устойчивого развития до 2030 года.-0-