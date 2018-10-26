Беларусь и Азербайджан договорились развивать сотрудничество в сфере устойчивого развития

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина и заместитель премьер-министра Азербайджана, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов сегодня на встрече в Баку обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Особое внимание уделено взаимодействию в области реализации Целей устойчивого развития и перспективам расширения этого сотрудничества.

Али Ахмедов высоко оценил успехи Беларуси по реализации Повестки-2030. Стороны договорились о тесном взаимодействии на уровне советов по достижению ЦУР, организации совместных мероприятий с целью обмена опытом.

В Беларуси формируется национальная платформа для мониторинга реализации Целей устойчивого развития, отрабатываются вопросы внедрения глобальных индикаторов в национальную систему статистической отчетности, и опыт выработки статистических показателей очень интересен Азербайджану.

Государства - члены ООН 25 сентября 2015 года приняли повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с изменением климата. Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года, выстроена Национальная архитектура по достижению Целей устойчивого развития. В ее составе Совет по устойчивому развитию, парламентская группа по ЦУР, а также партнерская группа устойчивого развития.-0-