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Беларусь и Грузия готовят проект соглашения о взаимном признании документов об образовании

Общество 22.03.2018 | 20:24
Во время подписания документов
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22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Грузия готовят проект соглашения о взаимном признании документов об образовании. Об этом сегодня корреспонденту БЕЛТА на полях переговоров белорусской делегации в Грузии рассказал министр образования Игорь Карпенко.

В Тбилиси в присутствии глав государств была подписана программа развития сотрудничества в сфере высшего образования между Беларусью и Грузией. Министр пояснил, что между образовательными ведомствами двух стран уже действует соглашение, есть ряд программ, которые стороны вместе реализуют. "Но сегодня в развитие мы подписали программу и готовим к рассмотрению проект соглашения о взаимном признании документов об образовании", - сказал он.

Игорь Карпенко отметил, что в настоящее время заключено порядка двух десятков межвузовских договоров с грузинской стороной. "Мы где-то идем по пути создания совместных факультетов, центров подготовки кадров не только по направлению высшего образования, но и по среднему специальному, профессионально-техническому, участвуем в международных научных программах", - рассказал министр.

Он добавил, что перспективы сотрудничества в образовательной сфере достаточно серьезные, а имеющийся потенциал в этом отношении еще не полностью задействован.-0-

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Теги
Беларусь, Грузия, Карпенко, Министерство образования
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