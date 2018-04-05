Беларусь и Грузия намерены расширять сотрудничество в правоохранительной сфере

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Игорь Шуневич встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия. Такая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел, сообщает БЕЛТА.
Встреча прошла в МВД, визит носил протокольный характер и был приурочен к вступлению в должность главы грузинской дипмиссии. В ходе мероприятия речь шла о перспективных направлениях двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере. В обсуждении также участвовали атташе полиции Грузии в Беларуси Гиорги Модебадзе и начальник управления международного сотрудничества белорусского милицейского ведомства Михаил Старикович.
Стороны выразили готовность укреплять и расширять взаимодействие, а также активизировать контакты между грузинскими и белорусскими стражами порядка.-0-
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