1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Huawei планируют реализовать совместный проект по поставке сетевых решений для медицины. Речь об этом шла сегодня во время встречи заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Калинина с представителями компании Huawei Technologies Ltd, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Калинин рассказал, что планируется к реализации проект по поставке сетевых решений и оборудования Huawei для РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова и Минского городского клинического онкологического диспансера. "Кроме того, большое внимание мы уделяем сотрудничеству с компанией в области образования. К примеру, в Белорусской государственной академии связи с 2011 года функционирует учебный центр Huawei. В 2016-м учебный центр компании также был открыт при витебском филиале академии", - пояснил он.

Также заместитель премьер-министра сделал акцент на реализации международного образовательного проекта для молодых специалистов "Семена будущего". "Молодые белорусы очень благодарны за возможность изучить те технологии, которыми обладает компания Huawei", - сказал он.

Кроме того, вице-премьер обратил внимание, что в одной из школ Могилевской области Huawei реализует пилотный проект "Умный класс". Впоследствии проект может быть распространен по всей стране. "Продолжается работа и по внедрению в Беларуси решений "Умный дом" и "Безопасный город". Наша страна и в дальнейшем намерена поддерживать и развивать продуктивное сотрудничество с корпорацией Huawei, предоставлять наиболее выгодные условия для инвестирования в сектор информационно-коммуникационных технологий", - подчеркнул он.

Анатолий Калинин сообщил, что за время сотрудничества белорусских предприятий с компанией Huawei было реализовано совместных проектов на сумму более $400 млн. В частности, на базе продуктов и решений корпорации "Белтелеком" осуществляется строительство современной инфраструктуры, в том числе мультисервисных сетей следующего поколения. "Благодаря этому Беларусь дважды определена Международным союзом электросвязи в десятке наиболее динамично развивающихся стран в области ИКТ", - заявил он.

Вице-премьер отметил, что Huawei зарегистрирована в качестве первого резидента в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". В настоящее время на базе офиса ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" в индустриальном парке функционирует выставочный центр для демонстрации технологических возможностей компании для корпоративного сегмента рынка в области связи.

Кроме того, по словам Анатолия Калинина, осуществляется сотрудничество с Huawei по развитию совместного производства терминального и сетевого оборудования. В ОАО "Промсвязь" освоено производство различных терминалов, модемов, приемников цифрового наземного телевидения и другого телекоммуникационного оборудования.

Вице-президент Huawei Эми Лин выразила готовность продолжать плодотворное сотрудничество с белорусскими компаниями.-0-