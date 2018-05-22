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Беларусь и Израиль будут развивать научно-техническое сотрудничество

Общество 22.05.2018 | 12:50
Офир Акунис и Александр Шумилин. Фото ГКНТ
Офир Акунис и Александр Шумилин. Фото ГКНТ

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки и технологий Израиля заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители двух ведомств Александр Шумилин и Офир Акунис, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Согласно документу, стороны в 2018 году создадут совместную рабочую группу по взаимодействию в области науки и технологий и проведут конкурс белорусско-израильских научно-технических проектов. Кроме того, ведомства подготовят предложения по организации и проведению совместных семинаров, конференций и выставок.

Александр Шумилин в составе белорусской делегации участвует в шестом заседании совместного Белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству, которое проходит в Иерусалиме 21- 22 мая. Программой его визита предусматриваются встречи и переговоры с руководством компании "БМ Холдинг", представителями Израильского агентства по инновациям и Министерства сельского хозяйства Израиля.-0-

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Беларусь, Израиль, наука, сотрудничество
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