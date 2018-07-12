Беларусь и Израиль будут сотрудничать в сфере безопасности финансовых систем

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси и Израильское ведомство по запрету отмывания денег и финансирования терроризма заключили в Тель-Авиве меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщили БЕЛТА в КГК.

Работа над документом велась с 2013 года. Подписание меморандума позволит усовершенствовать процесс обмена информацией между подразделениями финансового мониторинга двух стран. С его помощью удастся существенно укрепить потенциал этих государств по выявлению преступлений, связанных с финансированием терроризма и легализацией доходов, полученных преступным путем. Это в свою очередь будет способствовать повышению безопасности и стабильности финансовых систем Беларуси и Израиля.

С подписанием данного меморандума правовая база двустороннего сотрудничества Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси с соответствующими ведомствами иностранных государств включает 23 соглашения о взаимодействии. Аналогичные документы подписаны также с Азербайджаном, Арменией, Афганистаном, Грузией, Индией, Ираном, Казахстаном, Кыргызстаном, Латвией, Македонией, Молдовой, Монголией, Польшей, Россией, Саудовской Аравией, Сербией, Таджикистаном, Туркменистаном, Турцией, Узбекистаном, Украиной и Финляндией.-0-