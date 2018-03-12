12 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай обсуждают возможность расширения авиасообщения. Об этом БЕЛТА рассказали в белорусской дипломатической миссии в Пекине.

Данные вопросы были в центре внимания на переговорах Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с руководством авиакомпании Air China, которые состоялись в Пекине. "В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения прямых рейсов между двумя государствами, и были достигнуты договоренности о двустороннем сотрудничестве в рамках проведения Года туризма Беларуси в Китае", - отметили в посольстве.

Компания Air China является флагманской авиакомпанией Китая. В 2015 году компания запустила первый прямой авиарейс, который связал столицы двух государств - города Пекин и Минск.-0-