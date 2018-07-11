Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информации

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Кыргызстан заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информации. Подписи под документом сегодня поставили министр информации Беларуси Александр Карлюкевич и заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана Айнура Темирбекова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотели бы насытить соглашение между министерствами конкретными делами. Прежде всего, это касается того контента, который хотелось бы получать об этой стране у нас, а о Беларуси - в Кыргызстане, чтобы читатели видели, чем живут наши государства, какие проекты реализуются. Это главная цель соглашения. Безусловно, в рамках его пройдут пресс-туры, предусмотрено участие журналистов Кыргызстана в наших мероприятиях, а также участие белорусских журналистов в их творческих и медийных проектах", - отметил Александр Карлюкевич.

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