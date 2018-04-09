Беларусь и Латвия объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и науки Латвии объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Заявки на конкурс принимаются до 8 июня 2018 года. Они должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, а также письменные обязательства государственного заказчика и/или других заинтересованных по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании затрат по проекту. Заполненные формы необходимо направить в ГКНТ в печатном (в трех экземплярах) и электронном (на CD-диске) видах.

Конкурс белорусско-латвийских совместных научно-технических проектов проводится в соответствии с соглашением между Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Министерством образования и науки Латвии о научно-техническом сотрудничестве от 7 февраля 2018 года.-0-