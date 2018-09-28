Беларусь и Мьянма заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 27-29 сентября проходит 11-е заседание совместной белорусско-мьянманской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщил БЕЛТА представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

На заседании участники проанализировали текущее состояние проектов и обсудили ход выполнения мероприятий, изложенных в итоговом протоколе предыдущего заседания комиссии. "Стороны выразили удовлетворение результатами военно-технического сотрудничества между Беларусью и Мьянмой, отметили, что взаимодействие между двумя странами носит плановый системный характер и подтвердили взаимную заинтересованность в развитии двустороннего военно-технического сотрудничества", - проинформировал Владимир Лавренюк.

Белорусскую часть комиссии возглавляет первый заместитель председателя Госкомвоенпрома генерал-майор Игорь Демиденко, мьянманскую - заместитель министра обороны Мьянмы контр-адмирал Мьинт Нве.

Игорь Демиденко пригласил мьянманскую сторону в 2019 году посетить международную выставку вооружения и военной техники "MILEX-2019". По итогам заседания будет подписан протокол.-0-