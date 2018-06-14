Беларусь и Молдова объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Национальное агентство по исследованиям и разработкам Молдовы объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Заявки принимаются с 15 июня по 1 августа 2018 года по приоритетным направлениям: материалы, новые продукты и технологии; энергоэффективность и развитие возобновляемых источников энергии; медицина и биомедицина; биотехнологии; национальное наследие и развитие общества.

Заявочные документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план и письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в ГКНТ в печатном (в трех экземплярах) и электронном (на CD-диске) видах.

Конкурс совместных белорусско-молдавских научно-технических проектов проводится для реализации соглашения между правительствами Беларуси и Молдовы о научно-техническом сотрудничестве от 13 ноября 2003 года.-0-