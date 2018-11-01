Беларусь и Молдова разработают новый план совместных действий в природоохранной сфере

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Молдова разработают новый план действий по реализации соглашения о сотрудничестве между природоохранными ведомствами. Такая договоренность была достигнута во время переговоров министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка и министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Николае Чубука, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды Беларуси.

Важной темой обсуждения стал вопрос обмена опытом двух стран в природоохранной сфере, в первую очередь в области обращения с отходами, сохранения водных ресурсов и биологического разнообразия. Стороны подтвердили важность углубления и расширения белорусско-молдавского сотрудничества в области охраны окружающей среды. Достигнуто соглашение о проведении очередного заседания комиссии для обсуждения перспектив взаимодействия сторон, на котором будет подписан новый план действий по реализации соглашения между ведомствами.

Природоохранные ведомства Беларуси и Молдовы заключили соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 3 декабря 2008 года (вступило в силу 2 июля 2009-го). За время действия соглашения были подписаны и реализовывались два плана сотрудничества между ведомствами. Создана совместная комиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.-0-