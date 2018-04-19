Беларусь и Молдова укрепят сотрудничество в борьбе с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратуры Беларуси и Молдовы укрепят сотрудничество в борьбе с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков. Это предусмотрено соглашением, которое в Кишиневе подписали руководители надзорных ведомств двух стран Александр Конюк и Эдуард Харунжен, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре Беларуси.

В международном договоре регламентировано взаимодействие в обеспечении защиты прав и свобод граждан, борьбе с преступностью, в том числе такими ее организованными и транснациональными формами, как терроризм, экстремизм, коррупция, незаконный оборот оружия, наркотических средств и психотропных веществ, торговля людьми. Предусмотрен обмен опытом, нормативными правовыми актами. Отдельные положения документа определяют возможность сотрудничества по вопросам конфискации и возврата имущества, добытого преступным путем.

"Укрепление профессиональных связей значительно усилит позиции прокурорского корпуса в борьбе с преступностью, особенно в сфере экономики и высоких технологий", - отметил Александр Конюк.

Генеральный прокурор Беларуси посещает Кишинев в составе национальной делегации во главе с Президентом страны Александром Лукашенко.-0-