Беларусь и Монголия подписали три договора о сотрудничестве в правовой сфере

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Монголия подписали три двусторонних документа о сотрудничестве в правовой сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписаны договоры о выдаче, о взаимной правовой помощи по уголовным делам, о взаимной помощи по гражданским и экономическим делам. Подписи под документами поставили с белорусской стороны - министр юстиции Олег Слижевский, с монгольской - министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар.

Заключение документов состоялось в Министерстве иностранных дел по итогам переговоров министров иностранных дел Беларуси и Монголии в расширенном составе. В целом Беларусь и Монголия договорились о расширении всестороннего сотрудничества, выразив в этом взаимную заинтересованность. -0-