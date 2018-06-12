Беларусь и Нидерланды будут развивать сотрудничество в таможенной сфере

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение между правительствами Беларуси и Нидерландов о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах подписали председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и Чрезвычайный и Полномочный Посол Нидерландов в Польше и в Беларуси по совместительству Рональд ван Дартел. Такая информация размещена на сайте ГТК, сообщает БЕЛТА.
Документ разработан для установления договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Его положениями определяются основные принципы и формы взаимной помощи, а также порядок взаимодействия при представлении информации, необходимой для пресечения и расследования правонарушений.
"Сегодняшняя встреча позволит определить перспективные направления и конкретные шаги взаимодействия таможенных органов Беларуси и Нидерландов. Уверен, что в перспективе практическая реализация данного соглашения будет содействовать унификации и гармонизации таможенных процедур, позволит повысить эффективность и результативность выполнения таможенными органами двух государств стоящих перед ними задач", - отметил Юрий Сенько.-0-
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