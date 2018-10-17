Беларусь и Польша обсудили повышение пропускной способности в "Брузгах" и "Кузнице Белостоцкой"

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Польша обсудили вопросы повышения пропускной способности пунктов пропуска "Брузги" и "Кузница Белостоцкая". Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

"При участии заместителя председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Николая Свирида и воеводы Подляского воеводства Богдана Пашковски состоялась рабочая встреча, участие в которой приняли представители белорусской и польской таможенных и пограничных служб. Стороны обсудили вопросы повышения пропускной способности пунктов пропуска "Брузги" и "Кузница Белостоцкая", расположенных на одном из самых напряженных участков белорусско-польской границы, в частности, за счет увеличения количества полос в каждом направлении от двух до четырех, как с белорусской, так и польской стороны", - рассказали в ведомстве.

Стороны сделали акцент на координацию совместных действий в период проведения реконструкции.

Белорусские представители проинформировали польских коллег об объеме проделанных ремонтных работ в "Брузгах", планируемых сроках их завершения. Польская сторона в свою очередь сообщила о реализации в ближайшее время проектов по реконструкции пункта пропуска "Кузница Белостоцкая", а также заверила, что будут предприняты все меры по сохранению пропускной способности на данном направлении во время ремонтных работ.

Кроме того, стороны обсудили координацию действий по обеспечению безопасного и комфортного пересечения границы туристами в период проведения II Европейских игр.

В среднем через пункт пропуска "Брузги" за сутки границу пересекает более 2500 легковых автомобилей, 800 грузовых и свыше 90 автобусов. С начала года границу здесь пересекли около 1 млн транспортных средств.-0-