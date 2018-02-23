Беларусь и ПРООН будут развивать сотрудничество в сфере зеленой экономики и управления отходами

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основными направлениями дальнейшего перспективного сотрудничества Беларуси и ПРООН по вопросам охраны окружающей среды будут развитие зеленой экономики, зеленая энергетика, комплексное управление отходами, утилизация стойких органических загрязнителей. Об этом договорились министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык и заместитель регионального директора ПРООН по странам Европы и СНГ Растислав Врбенский. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Во время встречи стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между Минприроды Беларуси и ПРООН. Приоритет в практической реализации совместных договоренностей будет отдан выполнению мероприятий, включенных в Национальный план действий по развитию зеленой экономики в Беларуси до 2020 года.

Андрей Худык и Растислав Врбенский также обсудили необходимость использования ресурсов малых грантов с целью развития экологической инициативы и вовлечения общественности, в том числе подрастающего поколения, в природоохранное движение.-0-