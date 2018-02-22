Беларусь и Россия обсудят 26 февраля в Москве отмену запрета на ввоз молока

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия обсудят в Москве 26 февраля отмену запрета на ввоз молока. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич.
"Достигнута договоренность о встрече и проведении консультаций в Москве 26 февраля", - сказал Леонид Маринич.
Россельхознадзор сегодня на своем сайте сообщил о введении с 26 февраля временных ограничений на поставки в Россию молока и некоторых других видов молочной продукции производства Беларуси.-0-
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