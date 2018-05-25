Беларусь и Россия подпишут соглашение по вопросам въезда иностранцев на спортивные мероприятия

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время рабочего визита в Беларусь министра иностранных дел России Сергея Лаврова 28-29 мая ожидается подписание межправительственного соглашения о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Ранее сообщалось, что данное соглашение готовилось в том числе с учетом предстоящего въезда и пребывания на территории Союзного государства иностранных болельщиков, следующих на чемпионат мира по футболу 2018 года.

В Минске также пройдут переговоры руководителей внешнеполитических ведомств двух стран Владимира Макея и Сергея Лаврова. Как заявляла журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова, ожидается, что министры обменяются мнениями по развитию сотрудничества Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, обсудят координацию усилий в ОБСЕ и других международных форматах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.-0-