26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Румыния планируют создать консорциум университетов. Этот вопрос обсуждался во время поездки посла Беларуси в Румынии Андрея Гринкевича в Брашов, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

Андрей Гринкевич вместе с ректором Белорусского государственного технологического университета Игорем Войтовым посетили Университет Трансильвании, который является одним из крупнейших государственных высших учебных заведений в Румынии. На встрече с руководством вуза была обсуждена перспектива создания белорусско-румынского консорциума университетов, что позволит в максимальной степени реализовать все направления сотрудничества и открыть новые перспективы для взаимодействия между учреждениями высшего образования обеих стран.

В 2017 году четыре белорусских вуза установили сотрудничество с Университетом Трансильвании, заключено три договора, предусматривающих взаимодействие по широкому кругу вопросов: обмен студентами, совместное участие в международных олимпиадах и конкурсах.

Во время поездки в Брашов Андрей Гринкевич также провел ряд встреч, на которых обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия. В числе приоритетных направлений выделены межрегиональное сотрудничество, продвижение белорусского экспорта, привлечение инвестиций, создание совместных компаний, взаимодействие в сфере науки, образования и культуры.

Были намечены конкретные совместные шаги на ближайшую и среднесрочную перспективу, включая взаимные визиты на региональном уровне, участие в тендерах, проработку вопросов создания представительств отдельных белорусских компаний.

Брашов является крупным промышленным центром Румынии. Доля промышленности в его экономике составляет 48%. Там успешно функционируют отдельные крупные западные инвесторы в сфере химической, автомобильной, лесной и деревообрабатывающей промышленности.

По итогам 10 месяцев 2017 года Румыния заняла 7-е место среди стран Европейского союза по объему импорта товаров из Беларуси.-0-