23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Таиланд подпишут соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий. Проект соглашения между правительствами двух стран одобрен постановлением Совета Министров от 23 июля 2018 года №559, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.
Проект соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий одобрен в качестве основы для переговоров.
Государственный комитет по науке и технологиям уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения (при необходимости ГКНТ может вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера) и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
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