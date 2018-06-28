Беларусь и Украина планируют провести демаркацию границы до 2026 года

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА. Перспективный план демаркации государственной границы между Беларусью и Украиной на 2018-2026 годы утвержден на 17-м заседании совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии, которое прошло 26-27 июня в Луцке (Украина). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Он подчеркнул, что практические работы по демаркации белорусско-украинской границы начались в 2014 году с вынесения линии границы с делимитационной карты на местность и ее закрепления временными знаками. Соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом министров Украины об утверждении положения о демаркации государственной границы между двумя странами вступило в силу 25 ноября 2014 года.

В настоящее время демаркация проходит параллельно на нескольких участках белорусско-украинской границы. "Демаркация - процесс обозначения линии государственной границы на местности. Он предусматривает делимитацию - определение прохождения линии границы на картах. В дальнейшем она выносится на местность, обозначается пограничными знаками", - пояснил Антон Бычковский.

Государственная граница между Беларусью и Украиной составляет 1084,2 км, из них 758,3 км на сухопутном участке, 325,9 км на водном участке (по рекам Днепр, Сож и Припять) и около 120 км по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Прилегающая к государственной границе территория труднопроходима, имеются большие площади, покрытые густыми лесами, болотами, небольшими озерами и разветвленной сетью мелиоративных каналов, большая часть из которых давно не функционирует.-0-