5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан планируют активизировать сотрудничество в области туризма. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра спорта и туризма Беларуси Сергея Ковальчука с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Участники встречи обсудили развитие сотрудничества двух стран в области туризма. Стороны сошлись во мнении, что назрела острая необходимость активизировать контакты в этой сфере, поскольку потенциально каждое из государств может предложить большое разнообразие достопримечательностей, исторических и памятных мест, природных ресурсов, целый комплекс туристических услуг. Одно из условий - наладить обмен информацией. С этой целью предлагается уже в ближайшее время организовать и провести пресс-туры для представителей СМИ, а также информационные туры для сотрудников туристических компаний двух стран.

Сергей Ковальчук отметил, что профильные министерства Беларуси и Узбекистана должны активизировать сотрудничество между собой. "В Беларуси есть виды спорта, в которых наши спортсмены традиционно сильны. Это гребля на байдарках и каноэ, все виды единоборств, тяжелая атлетика, стрельба пулевая, художественная гимнастика, теннис и другие. Мы знаем, что в Узбекистане очень сильная школа бокса, дзюдо, борьбы вольной и греко-римской. Очень приятно, что на недавнем чемпионате мира по рапиду и блицу среди кадетов, который прошел в Минске, юные шахматисты из Узбекистана завоевали первое место. Мы могли бы наладить более тесные и взаимовыгодные контакты, проводить совместные семинары, привлекать для этого лучшие кадры, организовывать мастер-классы и спарринги", - сказал он.

"Наши страны и народы очень многое связывает: общая история, схожесть взглядов на современное мироустройство, хорошие отношения лидеров двух государств. Тем не менее, назрела необходимость укреплять сотрудничество на всех уровнях и во всех сферах, включая спортивную и туристическую", - добавил Насирджан Юсупов. По его мнению, у Беларуси и Узбекистана есть основа для обмена опытом: в обеих странах работает немало высококлассных тренеров, хорошо развита спортивная инфраструктура, есть прочные связи между отдельными федерациями и клубами. Сейчас важно придать системность этим отношениям, считает посол.

Кроме того, обсуждались возможные меры по установлению более тесных контактов между профильными вузами, участие в международных туристических выставках на территории Беларуси и Узбекистана.-0-