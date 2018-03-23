23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена развивать сотрудничество с США по научно-образовательным программам в области высоких технологий. Это обсуждалось на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с почетным консулом Беларуси в штате Флорида (США) Майклом Моргулисом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Александр Шумилин и Майкл Моргулис обсудили перспективы развития белорусско-американского научно-технического и инновационного сотрудничества. В частности, стороны рассмотрели вопросы интенсификации контактов, достигнутых по итогам Международной выставки-конференции в области высоких технологий eMerge Americas, прежде всего по образовательным программам и обмену научными работниками.

Организована долгосрочная научная стажировка ассистента кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета по теме лечения и профилактики инфекционных осложнений в онкологии, гематологии и трансплантологии на базе Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга (лаборатория иммунологии и инфекционных заболеваний имени Эрика Памера) в Нью-Йорке (США). Организована также научная стажировка 10 белорусских студентов, изучающих юриспруденцию. Кроме того, во взаимодействии с представителями Американского посевного венчурного фонда и акселератора 500 startups ПВТ подготовил образовательный курс по инвестиционному предпринимательству "Стартап для начинающих" (обучение организовано в Гродно, а с января 2018 года - в БГУИР).

По итогам Международной выставки-конференции в области высоких технологий eMerge Americas заключено контрактов на сумму $220 тыс.: договор между Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси и Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний США на выполнение проект-заказов на сумму $130 тыс., а также дистрибьюторский договор между УП "Хозрасчетное опытное производство Института биоорганической химии НАН Беларуси" и фирмой GourmetPhile LLC (США) на поставку иммунодиагностических тест-систем на сумму $90 тыс.

В 2017 году с организациями США выполнялись подобные контракты на сумму более $13 млн (НАН Беларуси - $506,4 тыс., УП "Адани" - $12,6 млн, БГТУ - $40 тыс.).-0-