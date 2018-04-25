Беларусь намерена следовать концепции "нулевого травматизма" в сфере охраны труда - Старовойтов

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена следовать концепции "нулевого травматизма" в сфере охраны труда, заявил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Игорь Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА.

Концепция разработана Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО) и запущена в Сингапуре 4 сентября 2017 года на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда. В ее основу положено признание того, что несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания не являются неизбежными - у них всегда есть причины. А потому развитие эффективной культуры профилактики позволяет их устранить. К глобальной кампании присоединилась в том числе Россия, подписав соответствующий меморандум с МАСО.

Несмотря на то, что Беларусь пока не подписала подобный документ, предприятия республики могут участвовать в акции, отметил замминистра. "Мы сейчас в этом направлении будем проводить работу, подготовим материалы, чтобы больше популяризировать концепцию в стране, направим на предприятия, в министерства", - добавил он.

Вместе с тем Игорь Старовойтов не исключил подписание меморандума с представителями МАСО. Кроме того, министерство при подготовке проекта нового генерального соглашения между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов намерено заложить основные подходы, которые будут содействовать продвижению концепции в стране.

"Мы понимаем, что достаточно сложно в такой сфере, как охрана труда, достичь нулевого травматизма. Это больше наше стремление. Главные партнеры процесса - организации, которые могут зарегистрироваться на сайте МАСО, внести свои данные и продекларировать желание участвовать в акции, принимать меры, чтобы следовать заложенным в ней подходам", - сказал Игорь Старовойтов.

Такая же схема реализуется в рамках Глобального договора ООН - крупнейшей добровольной инициативе корпоративной социальной ответственности.

Замминистра напомнил, что вопрос обеспечения безопасности на рабочих местах как важнейший фактор достижения цели достойного труда широко обсуждался на II Международном форуме "Профсоюзы и зеленые рабочие места", который состоялся в Минске 19-20 апреля.

Игорь Старовойтов отметил, что в республике создана целостная взаимоувязанная система, определяющая роль и задачи каждого из участников процесса обеспечения безопасных условий труда на всех уровнях взаимодействия. Проводимый в стране комплекс мероприятий в области охраны труда, от принятия законодательства и разработки систем управления охраной труда до государственного надзора и общественного контроля, направлен на решение главной задачи - сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.-0-