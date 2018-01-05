5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 декабря 2017 года №1045, которое сегодня официально опубликовано на
Решение об оказании гуманитарной помощи Вьетнаму принято в соответствии с Положением о порядке оказания Республикой Беларусь международной гуманитарной помощи. Постановлением утвержден объем передаваемых материальных ценностей в размере Br327 575,48 (продукты питания, палатки, передвижная дизельная электростанция и пр.)
Документом определено, что обеспечат доставку гуманитарной помощи во Вьетнам Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство транспорта и коммуникаций.
Министерству финансов поручено за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, выделить средства для возмещения организациям стоимости отпущенных материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи.-0-
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