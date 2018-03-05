Беларусь отличают высокие показатели гендерного равенства - Минтруда

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отличают высокие показатели гендерного равенства, которые базируются на качестве образования женщин, их присутствии на уровне принятия решений, охране материнства и детства и других факторах. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда Марина Артеменко, передает корреспондент БЕЛТА.

Женщины составляют более 53% населения Беларуси и 49,6% занятых в экономике. Они реализуют себя практически во всех сферах деятельности. "То, что повышается статус женщины, - это результат последовательной гендерной политики в нашей стране. У нас реализуется Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2017-2020 годы. Как итог, меняется и восприятие вопросов равенства в обществе", - сказала Марина Артеменко. Она привела данные доклада о человеческом развитии 2016 года, по которому Беларусь входит в число 21 страны мира, где индекс человеческого развития женщин равен или превосходит аналогичный показатель среди мужчин. По данным доклада Всемирного экономического форума, в общем рейтинге гендерного разрыва Беларусь занимала 30-е место в мире.

Такие высокие показатели достигаются за счет нескольких факторов. "В первую очередь, за счет высокого уровня образования женщин и уровня охраны материнства и детства, в целом более высокой ожидаемой продолжительности жизни женщин, а также за счет более широкого представительства на уровне принятия решений", - отметила Марина Артеменко.

В качестве примера она привела цифры: по результатам выборов в 2016 году в Национальное собрание доля женщин возросла и составила 33,7% от общей численности депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики. Предыдущий показатель был 29,7%. По результатам недавних выборов в местные Советы избрано 18110 депутатов Местных советов всех уровней и в общем количестве избранных депутатов женщины составляют 48,2%. Это отличные показатели, особенно на фоне европейского региона. "Мы входим в то число стран, которые достигли декларируемого международными документами 30-процентного представительства женщин на уровне принятия решений", - подчеркнула Марина Артеменко.

Она отметила и высокий образовательный уровень женщин. Беларусь занимает одно из лидирующих мест по показателю доли девушек среди студентов (56%) вузов. Более 54% профессорско-преподавательского состава - женщины. Среди работающих в организациях каждая третья имеет высшее образование, каждая четвертая - среднее специальное. Роль женщин высока и в общественной жизни - представительницы прекрасного пола немного превосходят по количеству мужчин в общественных организациях страны.-0-