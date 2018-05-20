20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует в июне провести совещание с Кернской группой ВТО о размере господдержки аграриев, сообщил сегодня в эфире ОНТ начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.
Алексей Богданов проинформировал, что работа по определению уровня господдержки аграриям, которая будет разрешена Беларуси в случае ее вступления в ВТО, находится в самом разгаре. "Мы наметили в июне текущего года провести расширенное совещание с членами Кернской группы и с ними уже поговорить о том, какой же уровень господдержки будет согласован", - отметил представитель Минсельхозпрода. Он пояснил, что Кернская группа - это очень влиятельный блок в ВТО, который отвечает за сельское хозяйство. Что касается размера таможенных пошлин, то Алексей Богданов напомнил, что Беларусь стремится вступить в ВТО на тех же условиях, что и Россия.
Начальник главного управления ВЭД Минсельхозпрода коснулся возможных изменений, которые принесет вступление в ВТО белорусским аграриям и экспортерам. "Все зависит от нас. Ведь ВТО – это не волшебная организация, куда вступаешь, и сразу что-то происходит. Это своеобразное окно возможностей, которыми мы должны воспользоваться максимально эффективно", - убежден он. В числе таких возможностей Алексей Богданов назвал привлечение новых инвесторов в сельское хозяйство, заключение двусторонних договоров о зоне свободной торговли с государствами-членами ВТО. Самой важным для Беларуси, по мнению представителя Минсельхозпрода, станет доступ к широкому ассортименту инструментов ВТО в разрешении торговых споров.
Отвечая на вопрос о готовности к вступлению в организацию, Алексей Богданов отметил, что Беларусь подходит к финальной части.
Кернская группа - ассоциация стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции. Она создана в 1986 году в городе Кэрнс в Австралии. Цель группы, куда входят 20 стран, - содействовать развитию свободной торговли сельхозпродукцией.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.355 BYN
|2.35 BYN
|2.358 BYN
|USD
|1.9938 BYN
|1.994 BYN
|1.998 BYN
|RUB
|3.2176 BYN
|3.2 BYN
|3.22 BYN