20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует в июне провести совещание с Кернской группой ВТО о размере господдержки аграриев, сообщил сегодня в эфире ОНТ начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

Алексей Богданов проинформировал, что работа по определению уровня господдержки аграриям, которая будет разрешена Беларуси в случае ее вступления в ВТО, находится в самом разгаре. "Мы наметили в июне текущего года провести расширенное совещание с членами Кернской группы и с ними уже поговорить о том, какой же уровень господдержки будет согласован", - отметил представитель Минсельхозпрода. Он пояснил, что Кернская группа - это очень влиятельный блок в ВТО, который отвечает за сельское хозяйство. Что касается размера таможенных пошлин, то Алексей Богданов напомнил, что Беларусь стремится вступить в ВТО на тех же условиях, что и Россия.

Начальник главного управления ВЭД Минсельхозпрода коснулся возможных изменений, которые принесет вступление в ВТО белорусским аграриям и экспортерам. "Все зависит от нас. Ведь ВТО – это не волшебная организация, куда вступаешь, и сразу что-то происходит. Это своеобразное окно возможностей, которыми мы должны воспользоваться максимально эффективно", - убежден он. В числе таких возможностей Алексей Богданов назвал привлечение новых инвесторов в сельское хозяйство, заключение двусторонних договоров о зоне свободной торговли с государствами-членами ВТО. Самой важным для Беларуси, по мнению представителя Минсельхозпрода, станет доступ к широкому ассортименту инструментов ВТО в разрешении торговых споров.

Отвечая на вопрос о готовности к вступлению в организацию, Алексей Богданов отметил, что Беларусь подходит к финальной части.

Кернская группа - ассоциация стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции. Она создана в 1986 году в городе Кэрнс в Австралии. Цель группы, куда входят 20 стран, - содействовать развитию свободной торговли сельхозпродукцией.-0-