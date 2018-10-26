Беларусь поддерживает идею создания в Женеве Группы друзей инвестиций для ЦУР

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси в Женеве Юрий Амбразевич поддержал идею создания Группы друзей инвестиций для целей устойчивого развития на Всемирном инвестиционном форуме Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщили БЕЛТА в постоянном представительстве Беларуси в Женеве.

22-26 октября в Женеве проходит Всемирный инвестиционный форум, на заключительном мероприятии которого во время дискуссии по тематике инвестиций для достижения ЦУР выступил представитель Беларуси. Юрий Амбразевич подчеркнул уникальную роль, которую может сыграть международное сообщество в Женеве для сближения потоков инвестиций и ЦУР. И он поддержал возможность создания на базе ЮНКТАД Группы друзей инвестиций для целей устойчивого развития, которая бы объединяла государства-члены в лице их дипломатических миссий в Женеве, представителей международных организаций и частного бизнеса.

Юрий Амбразевич отметил, что такая группа может стать комфортной площадкой для регулярного обсуждения и формирования конкретных предложений по совершенствованию инвестиционной политики в целом и в отдельных секторах экономики с акцентом на устойчивое развитие всех стран, включая Беларусь.

Форум проводится раз в 2 года и представляет собой крупнейшую мировую площадку для обсуждения вопросов международного инвестирования. В этом году его посетили более 6 тыс. участников, включая 12 глав государств и свыше 50 топ-менеджеров транснациональных корпораций.

Делегацию Беларуси на форуме возглавила начальник главного управления инвестиционной политики Министерства экономики Елена Перминова. В состав делегации также входят представители Министерства финансов, Национального агентства инвестиций и приватизации, постоянного представительства Беларуси в Женеве, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка "Великий камень", СЭЗ "Минск", юридической фирмы "Арцингер и партнеры" и Агентства стратегического и экономического развития. Во время различных мероприятий Беларусь делилась опытом формирования благоприятного инвестиционного имиджа, а также идеями, как сблизить международные инвестиции с достижением Целей устойчивого развития.

Государства - члены ООН 25 сентября 2015 года приняли повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с изменением климата. Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года, выстроена Национальная архитектура по достижению Целей устойчивого развития. В ее составе Совет по устойчивому развитию, парламентская группа по ЦУР, а также партнерская группа устойчивого развития.-0-