Беларусь подтвердила заинтересованность в международном диалоге в сфере безопасности

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене подтвердила заинтересованность в международном диалоге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
В заседании принял участие первый заместитель начальника департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны полковник Валерий Ревенко. Мероприятие было посвящено вопросам международного диалога в сфере безопасности, а также проблематике содействия транспарентности, обмена военной информацией и снижения рисков безопасности.
Валерий Ревенко выступил с докладом о важности транспарентности и надежности военной информации, в котором представил национальную позицию в области мер укрепления доверия и безопасности, а также подтвердил заинтересованность Беларуси в продолжении активного участия в диалоге в рамках ОБСЕ.-0-
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