28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Болгарии сотрудничать в реализации научных проектов ЕС. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с делегацией Болгарской академии наук во главе с ее президентом Юлианом Ревалски, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Михаил Мясникович отметил, что в парламенте в курсе тех проектов, которые Болгарская академия наук планирует реализовать с НАН Беларуси, и намерены всячески их поддерживать, создавать соответствующие условия. Белорусская сторона, по его словам, заинтересована активнее участвовать в научных программах и проектах Евросоюза, в том числе вместе с болгарскими коллегами в качестве соисполнителей.

Михаил Мясникович

Юлиан Ревалски выразил надежду, что нынешний визит в Беларусь послужит толчком к увеличению числа совместных проектов и развитию уже действующих. Он отметил, что сильная сторона белорусской науки - в ее тесной связи с производством. "Это то, чему можно поучиться, когда каждый научный продукт находит свою реализацию в производстве", - подчеркнул он.

Юлиан Ревалски

Стороны обсудили вопросы государственной поддержки науки, коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, внедрения научных разработок. Рассматривались также перспективы совместных проектов, обмена учеными.-0-

Фото Геннадия Жинкова.