Беларусь примет участие во встрече руководителей органов военного сотрудничества стран ШОС

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация примет участие в итоговой встрече руководителей органов международного военного сотрудничества государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

Встреча пройдет 14-17 января в китайском городе Санья. В ней примет участие начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов.

Повестка дня встречи включает анализ выполнения плана международного военного сотрудничества государств - членов ШОС в 2017 году и планирование мероприятий на 2018 год. Белорусская сторона также проведет двусторонние встречи с представителями органов международного военного сотрудничества государств, которые являются членами, наблюдателями, партнерами ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году. Ее страны-участницы - Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Беларусь является наблюдателем при ШОС.-0-