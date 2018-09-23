23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь приступила к реализации совместного с ЕС проекта по борьбе с нелегальной миграцией, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сегодня в эфире телеканала ОНТ, информирует БЕЛТА.

"С этого года мы начали реализовывать большой трехсторонний проект между ЕС, Международной организацией по миграции и Беларусью по предотвращению роста нелегальной миграции, оказанию технической, консультационной и организационной помощи компетентным органам, которые борются с этим явлением", - отметил Алексей Бегун.

По его словам, проект рассчитан на 7 млн евро. "В течение 4 лет будем увеличивать технический потенциал органов внутренних дел и пограничной службы, укреплять государственную границу, обучать персонал, модернизировать места для содержания нелегальных мигрантов. Проведем комплекс обучающих мероприятий, в том числе будем совершенствовать национальное законодательство", - уточнил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД.

Как сообщалось ранее, проект международной технической помощи "Содействие Беларуси в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов" также предусматривает создание центров временного содержания иностранных граждан. Международная техническая помощь под реализацию указанного проекта будет предоставлена Европейским союзом через представительство МОМ в Беларуси. Партнерами МВД выступят ГПК, МИД, представительство УВКБ ООН в Беларуси, а также отдельные белорусские общественные объединения, занимающиеся вопросами оказания помощи наиболее уязвимым категориям мигрантов.-0-