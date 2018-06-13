Беларусь продолжит участие в международной борьбе с незаконным оборотом радиоактивных материалов

13 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь намерена продолжить активное участие в международном сотрудничестве по борьбе с незаконным оборотом радиоактивных материалов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на международной конференции "Управление сложностью: реагирование на вызовы общественной безопасности в регионе Балтийского моря" в Швеции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Во время обсуждения ядерной безопасности в регионе Балтийского моря Олег Кравченко подчеркнул вклад Беларуси в борьбу с незаконным оборотом радиоактивных материалов. Замминистра отметил постоянное внимание, которое уделяется страной защите ядерных объектов на своей территории, а также подтвердил намерение белорусской стороны продолжать активное участие в международном сотрудничестве в данной сфере.

Конференция была организована МИД Швеции и Стокгольмским институтом исследования проблем мира. В конференции приняли участие министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и госсекретарь МИД Швеции Анника Седер, высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств Дании, Польши, России, Норвегии и Эстонии, а также руководители секретариатов Совета государств Балтийского моря и Совета министров Северных стран. Официальные лица и ведущие эксперты стран Балтийского региона в сфере безопасности обсудили широкий спектр актуальных вопросов региональной повестки дня, включая борьбу с терроризмом, реагирование на климатические изменения, обеспечение бесперебойной работы критической инфраструктуры.

Олег Кравченко во время рабочего визита в Швецию с 11 по 13 июня провел встречи со спикером парламента Урбаном Алином и государственным секретарем МИД Анникой Седер. Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

На переговорах с генеральным директором секретариата Совета государств Балтийского моря Майрой Морой обсуждены перспективы практического взаимодействия Беларуси с данной региональной организацией по направлениям, представляющим взаимный интерес.-0-