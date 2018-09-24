Беларусь рассчитывает на ежегодный рост турпотока из Китая не менее чем на 15%

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на ежегодный рост туристического потока из Китая не менее чем на 15% с учетом введения безвизового режима, сообщил сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА.

"Все будет зависеть от того, насколько хорошо мы поработаем по маркетинговой программе и какие средства будут выделены. Если по всем крупным регионам нам выделят средства - это будет один прирост. Если будем продвигаться, как и сейчас, небольшими деньгами, - это будет в год 12-15%. Но надеемся все-таки сработать по увеличению турпотока в разы", - отметил Михаил Портной.

По оценке Минспорта, Китай - очень перспективный для Беларуси целевой рынок. Замминистра напомнил, что по итогам 2017 года число организованных туристов из КНР в Беларуси увеличилось в 2,1 раза. С начала 2018 года в Беларусь приехали более 17 тыс. граждан Китая (прирост на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Как прогнозирует Михаил Портной, все ранее проведенные мероприятия по привлечению туристов из Китая сработают через год-полтора. В том числе ожидается рост индивидуальных туристов. По его словам, в первую очередь китайцев интересует в Беларуси "красный туризм" (посещение мест, связанных с коммунистической историей), а также замки и природа.

Как сообщалось, взаимный безвизовый въезд для граждан Беларуси и Китая начал действовать с 10 августа.-0-

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