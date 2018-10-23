Беларусь рассчитывает на продолжение плодотворного партнерства по ЦУР со страновой командой ООН

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на продолжение плодотворного партнерства со страновой командой Организации Объединенных Наций в деле достижения Целей устойчивого развития. Об этом сегодня заявила заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина на встрече с главами агентств ООН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Марианна Щеткина поблагодарила страновую команду ООН за сотрудничество. "ООН обеспечивает реализацию глобальных целей на планетарном уровне. Но это все складывается из работы в отдельно взятой стране. Мы благодарны за поддержку и рассчитываем на дальнейшее плодотворное партнерство", - подчеркнула национальный координатор. Важнейшим условием реализации ЦУР является эффективное партнерство всех заинтересованных: Совета по устойчивому развитию, парламентской и партнерской групп, страновой команды ООН. "Важно, когда все мы настроены на результат. Именно сплоченность способствует прогрессу по достижению ЦУР. От этого зависит будущее не только нашей страны, но и планеты", - убеждена Марианна Щеткина.

В январе 2019 года в Беларуси планируется провести первый национальный форум по Целям устойчивого развития, на котором будет рассмотрена Национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года. Сегодняшняя встреча рабочей группы Национального собрания по достижению ЦУР и глав агентств ООН была нацелена на то, чтобы обсудить работу по достижению ЦУР, обменяться мнениями и совместно выработать решения, с учетом которых будет выстроено обсуждение национальной стратегии.

Состоялись презентации деятельности рабочей группы и агентств ООН о приоритетах поддержки реализации ЦУР. Как проинформировали в Совете Республики, тематика выступлений касалась четырех основных направлений: "зеленый" переход к инклюзивному и устойчивому росту, ориентация на будущие поколения, цифровые трансформации и социальные инновации, гендерное равенство в обществе.

Участники встречи обсудили условия реализации в Беларуси механизмов государственно-частного партнерства, поддержки женского предпринимательства и другие темы.-0-