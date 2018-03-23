23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на успешный запуск своего второго космического спутника. Об этом заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с членами Исполнительного комитета Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси ведется активная работа по проектированию нового спутника дистанционного зондирования Земли совместно с российскими партнерами. И мы ожидаем, что в ближайшее время такая работа будет закончена и на орбите будет второй белорусский спутник", - сказал Андрей Кобяков.

Первый белорусский космический спутник был запущен в 2012 году. "Причем это не просто собственный спутник, который принадлежит Беларуси. Он изготовлен в нашей стране, вся его целевая аппаратура - производства Беларуси", - подчеркнул премьер-министр.

Беларусь на протяжении многих лет активно участвует в космических исследованиях. В ноябре 2013 года страна принята в члены комитета ООН по исследованию космического пространства в мирных целях. В январе 2016 года в Беларуси реализован проект создания национальной системы спутниковой связи и вещания. С китайского космодрома успешно осуществлен запуск ракетоносителя с первым белорусским телекоммуникационным спутником.

В стране создана и продолжает развиваться система подготовки кадров для космической отрасли и отраслей, использующих космическую информацию. В вузах открыты новые специальности по аэрокосмическим дисциплинам. Белорусские ученые принимают участие в космических конгрессах, организованных под эгидой ООН, космических агентств России, США, Китая, Японии, стран Европы.

Андрей Кобяков поблагодарил Исполком Ассоциации участников космических полетов за решение провести международный космический конгресс в сентябре 2018 года в Минске. Глава правительства выразил готовность обсудить организационные вопросы, касающиеся подготовки масштабного события. "Мы надеемся, что международный космический конгресс в Минске будет способствовать укреплению международного космического движения, а также расширению сотрудничества в данной сфере", - резюмировал он.

Ассоциация участников космических полетов основана в 1985 году группой космонавтов и астронавтов из США, СССР, некоторых других стран. Членами ассоциации могут быть космонавты или астронавты, которые хотя бы один раз побывали в орбитальном полете. Сегодня в ее составе более 400 членов из 37 стран.-0-