Беларусь стремится последовательно укреплять международный мир и безопасность - Макей

27 января, Минск /Алина Гришкевич – БЕЛТА/. Беларусь стремится последовательно укреплять международный мир и безопасность, содействовать развитию дружеских отношений между нациями. Об этом говорится в обращении главы внешнеполитического ведомства Владимира Макея в память о миллионных жертвах Холокоста. Обращение зачитал заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас 27 января на посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста мероприятии в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В 2005 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Память о Холокосте", которой объявила 27 января Международным днем памяти жертв этой трагедии. Беларусь, которая была одной из 104 стран-инициаторов этой резолюции, вместе с мировой общественностью скорбит о жертвах Холокоста. Это шесть миллионов евреев, убитых нацистами в годы Второй мировой войны, так же, как и славян, цыган, людей с ограниченными возможностями и политически инакомыслящих. Все собрались сегодня, чтобы почтить память жертв этого беспрецедентного преступления против человечности», - говорится в обращении.

В годы войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя и прошла через все ужасы Холокоста. На оккупированной нацистами территории страны было создано более чем две с половиной сотни лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. Среди них Минское гетто, память об уничтожении которого 75 лет назад будет отмечаться этой осенью. На белорусской земле нацисты казнили и убивали не только мирных граждан - белорусов и евреев, русских, поляков, представителей других национальностей, - но и советских военнопленных, подпольщиков и партизан. В лагерь смерти "Тростенец" для уничтожения вывозили еврейское население из Австрии, Германии, Польши и других стран.

В обращении отмечается, что Беларусь последовательно выступает против возрождения нацизма и его героизации, против фальсификации и переписывания истории войны. "К сожалению, горькие уроки Второй мировой войны не всеми и не до конца усвоены. Сегодняшний мир полон вооруженных конфликтов, ненависти и нетерпимости. С пониманием своей ответственности как государства-основателя ООН Беларусь стремится последовательно укреплять международный мир и безопасность, содействовать развитию дружеских отношений между нациями", - подчеркивается в обращении.

В условиях роста региональной и глобальной напряженности Президент Беларуси выступил с инициативой нового Хельсинского процесса, направленного на обновление реального межгосударственного диалога, объединение государств региона и мира в искреннем желании найти действенный способ мирного сосуществования. Беларусь готова всеми силами содействовать поиску такого согласия и взаимопонимания.

Состоявшееся мероприятие - это возможность не только вспомнить прошлое, но и задуматься о будущем. Это возможность объединиться вокруг памяти о тех, кто погиб в пламени Холокоста.

На вечере в исполнении оркестра и хора театра под руководством израильского дирижера прозвучал "Реквием" Дж.Верди.

Мероприятие посетили послы и дипломаты зарубежных стран, а также представители государственных органов и еврейской общественности.-0-