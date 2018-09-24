Беларусь в январе-июле увеличила экспорт туристических услуг на 17,5%

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-июле 2018 года увеличила экспорт туристических услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,5% до $126,1 млн, сообщил сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА.

Минспорт и туроператоры прогнозируют, что по итогам 2018 года рынок туристических услуг покажет рост по сравнению с 2016 и 2017 годами. Такой прогноз делается с учетом работы по либерализации визового режима, расширению границ безвизовых зон Гродненской и Брестской областей, а также активизации маркетинговых мероприятий. С начала года Минспорт с общественными организациями и бизнесом провел более 20 маркетинговых мероприятий в Европе, США, Азии.

С 27 июля безвиз продлен с 5 до 30 суток. За это время поток безвизовых туристов вырос на 42%. Лидируют по количеству безвизовых посещений граждане Германии, Польши, Великобритании, США и Италии.

"Ожидаем, что продление срока безвизового пребывания иностранных граждан на территории Беларуси будет особенно благоприятно сказываться на деятельности санаторно-курортных учреждений нашей страны. Для курса оздоровления надо 8-12 процедур, а пятидневный безвиз не позволял этого делать", - отметил Михаил Портной.

Нынешний год объявлен Годом туризма Беларуси в Китае. С 10 августа заработал взаимный безвизовый въезд для граждан Беларуси и Китая. Для привлечения турпотока из КНР проводятся ознакомительные туры для китайских СМИ, средства размещения адаптируются к стандарту обслуживания China Friendly, готовятся гиды-переводчики китайского языка, издаются рекламно-информационные материалы и улучшается навигация в Минске и регионах на китайском языке.

По данным Госпогранкомитета, за январь-июнь 2018 года Беларусь посетили 2 137 079 иностранных граждан, за аналогичных период 2017-го - 1 983 944 (темп роста - 107,7%).-0-

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