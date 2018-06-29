Беларусь вносит важный вклад в сохранение памяти о Второй мировой войне - Ван дер Беллен

29 июня, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Беларусь вносит важный вклад в сохранение памяти о Второй мировой войне, заявил сегодня журналистам Федеральный Президент Австрии Александр Ван дер Беллен во время посещения мемориального комплекса "Тростенец", передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно не забывать жертв, их имена и, самое главное, как именно они погибли. Беларусь вносит важный вклад, потому что открывает миру снова это место. Я восхищен тем, как в кратчайшие сроки удалось создать этот мемориальный комплекс. Это значимо не только для Беларуси, но и для Австрии, Европы и всего мира", - сказал Александр Ван дер Беллен.

В свою очередь экс-президент Австрии Хайнц Фишер отметил, что история его семьи тесно связана с лагерем смерти "Тростенец". Сюда в 1942 году вывезли родственников супруги. "В Беларуси сохранены памятники войны. Хочу поблагодарить правительство и Президента страны за вклад, который вносится в этом направлении. Долгое время мы в Австрии не знали о Малом Тростенце, однако 15 лет назад начала появляться информация об этом концентрационном лагере. 8 лет назад мы начали активно работать, чтобы установить имена погибших граждан, последние 2-3 года - над тем, чтобы установить памятник жертвам", - сказал Хайнц Фишер.

Сегодня иностранные гости посетили мемориальный комплекс, ознакомились с экспозицией, представленной в двух вагонах, в которых перевозили пленников. Скульптур монумента "Врата памяти" Константин Костюченко рассказал о создании композиции и ее значении. -0-