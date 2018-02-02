Беларусь вступила в международное сообщество по вопросам информатизации здравоохранения

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вступила в Health Level Seven International (HL7) - международное сообщество экспертов и специалистов по вопросам информатизации здравоохранения. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Для построения централизованной информационной системы электронного здравоохранения на основе современных международных стандартов Минздрав делегировал право на участие в HL7 РНПЦ медтехнологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения как исполнительной организации по проекту "Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь".

Вступление в HL7 позволит обеспечить формирование технической политики в сфере информатизации здравоохранения на основе современных международных стандартов, существенно ускорить время разработки централизованной информационной системы здравоохранения, изучить лучшие практики стран-лидеров информатизации здравоохранения, получить полный доступ к новейшим стандартам HL7.

Стандартизация технологических процессов информатизации здравоохранения в Беларуси позволит создать четкие правила для всех участников рынка e-Health, обеспечить свободный доступ на рынок производителей ИТ-решений на основе новейших международных стандартов, что даст возможность внедрить в систему здравоохранения наилучшие практики на основе ИКТ и обеспечить эффективное и экономное использование финансовых средств.

В ходе проекта по модернизации системы здравоохранения Беларуси будут созданы необходимые и обязательные условия для дальнейшего постоянного развития e-Health Беларуси на основе структурированных технологических международных стандартов.

Health Level Seven International, основанная в 1987 году, является некоммерческой организацией. Она занимается разработкой всеобъемлющей структуры и соответствующих стандартов обмена, интеграции и поиска электронной медицинской информации. HL7 поддерживает более 1600 членов из более чем 50 стран, в том числе из 30 стран Европы. В России также активно идет процесс внедрения электронного здравоохранения с использованием стандартов HL7.-0-